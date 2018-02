Saakašvili nesmí až do roku 2021 na Ukrajinu, rozhodly úřady

Ukrajinská pohraniční služba zakázala bývalému gruzínskému prezidentovi Michailu Saakašvilimu vstup do země do roku 2021. Podle agentury Unian je důvodem nezákonný přechod polsko-ukrajinské hranice ze září loňského roku. Saakašvili byl před deseti dny v Kyjevě zadržen a vyhoštěn do Polska.