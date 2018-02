V Íránu se zřítilo letadlo. Na palubě bylo 66 lidí, nikdo asi nepřežil

Letadlo společnosti Aseman Airlines havarovalo zhruba 22 kilometrů od města Jásúdž blízko města Semirom. Podle médií narazilo do hory Dinar v pohoří Zagros. Na místo byly vyslány záchranářské týmy a oddíly íránského Červeného půlměsíce. Špatné počasí, zejména mlha, ale znemožnila zpočátku použití helikoptér.

„Stále jsme se nedostali k místu havárie, takže v tuto chvíli nemůžeme s jistotou potvrdit, že všichni cestující na palubě letadla zahynuli,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí aerolinek Aseman. Dodal přitom, že na palubě letounu se nacházelo 60 cestujících, včetně jednoho dítěte, a šest členů posádky.

/*json*/{"map":{"lat":32.49231608787484,"lng":53.26020484109711,"zoom":5,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":31.41251257455755,"lng":51.568279260498,"type":"1","description":"Semirom"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Stroj typu ATR-72 letící na vnitrostátní lince mířil z metropole Teheránu do města Jásúdž na jihozápadě Íránu. Z radarů zmizel zhruba padesát minut po startu.

Na černé listině aerolinek v EU

Polosoukromá společnost Iran Aseman Airlines je třetí největší íránskou aerolinkou co do počtu vlastněných letadel. Zajišťuje především vnitrostátní dopravu, ale i některé mezinárodní lety. Podle agentury DPA přidala nedávno Evropská komise firmu Iran Aseman Airlines kvůli stavu jejích letadel na černou listinu aerolinek, které do zemí EU létat nesmějí.

Aerolinky Aseman mají na svém kontě již dvě havárie svých letadel. V roce 1994 se poblíž íránského města Natanz zřítil stroj F-28 s 66 lidmi na palubě a v srpnu 2008 pak letadlo Boeing 737 se 74 lidmi na palubě havarovalo v Kyrgyzstánu. V obou případech neštěstí nikdo nepřežil.

Na technickém stavu íránských dopravních letadel se podepsaly dlouholeté mezinárodní sankce, k leteckým nehodám tak v Íránu podle agentury AP dochází pravidelně. Stroj ART-72, který se teď zřítil, byl vyroben v roce 1993.