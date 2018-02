Europoslanci mohou žádat o závěry OLAFu k Čapímu hnízdu, potvrdil podle Zdechovského Juncker

Vyjmutí znamená rozhodnutí, že projekt Čapí hnízdo nakonec nebude vůbec dotován z evropských peněz. Velmi zjednodušeně řečeno: z evropské dotace se účetně stane národní dotace placená výhradně z českých veřejných peněz. Čili evropské instituce věc předávají plně do kompetence tuzemských úřadů. Podle vyjádření Evropské komise je to standardní praxe v případech, kdy jsou projekty předmětem vyšetřování a zároveň Komise s členskými státy EU uzavírá rozpočtové období – v tomto případě 2007–2013.

Přijde Česko o nějaké peníze?

Nikoliv, pokud přistoupí na návrh Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i Evropské komise a dotaci (v přepočtu 42,5 milionu korun) na farmu vyjme. V dotačním programu ROP Střední Čechy – do něhož byla farma Čapí hnízdo zařazena – byl totiž stejně převis projektů (tzv. přezávazkováno), do nichž Česko na dotacích investovalo víc, než EU požadovala. „Vyjmuté“ evropské peníze tak účetně pokryjí bezproblémové projekty. Unie tedy do středních Čech pošle celou domluvenou částku. Naopak v případě, že by Česko částku na farmu nevyjmulo, vystavuje se riziku, že EU peníze pro Česko sníží.