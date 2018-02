Kimova sestra dorazila do Jižní Koreje. Jako první člen severokorejského klanu od 50. let

Severokorejská delegace, v jejímž čele je sestra autoritářského vůdce KLDR Kim Čong-una a předseda severokorejského parlamentu, dorazila do dějiště zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Delegace se má zúčastnit slavnostního zahájení OH, předtím se už neoficiálně setkala s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a jeho manželkou.