Abdeslam na policisty nestřílel, tvrdí jeho obhájce. Žádá zproštění obžaloby

Salah Abdeslam a Sofian Ayari jsou obžalováni ze střelby na policisty během zásahu v belgické metropoli v roce 2016. Za pokus o vraždu tří strážců zákona a za nedovolené ozbrojování „v souvislosti s terorismem“ jim hrozí až dvacetiletý trest vězení.

Podle Abdeslamova obhájce Svena Maryho byla střelba na policisty při razii 15. března 2016 „spontánním činem“ ve snaze uniknout policii, „ale ne činem teroristickým“. On i Ayariho obhájce Isa Gultaslar navíc popřeli i to, že by stříleli právě jejich klienti. V bytě na bruselském předměstí s nimi byl ještě třetí islamista Mohamed Belkaid, který při akci zahynul.

Na policisty se ale podle belgických úřadů střílelo ze dvou zbraní. „Neexistuje jediný důkaz, který by nám umožnil tvrdit, že Salah Abdeslam vyprovokoval Belkaida ke střelbě na policisty,“ řekl Mary.

Zdůraznil také, že za teroristický útok v Paříži bude Abdeslam souzen až v roce 2020 v Paříži a ne nyní v Bruselu. „Nejste tu, abyste soudila tyto případy,“ řekl Mary soudkyni Marie-France Keutgenové s odkazem na atentáty v Paříži a Bruselu.