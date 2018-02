Vlakové neštěstí v americké Jižní Karolíně. Dva mrtví, přes sto zraněných

Podle společnosti Amtrak se nehoda odehrála v 02:35 místního času (08:35 SEČ) ve městě Cayce. Po kolizi s nákladním vlakem společnosti CSX vykolejila lokomotiva a několik vagonů osobního vlaku.

Mnozí cestující v době neštěstí spali a probudil je až náraz. Pasažér Derek Pettaway v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že bylo ihned jasné, že vlak do něčeho narazil a vykolejil. Podobně se vyjádřil i další cestující Elliot Smith, který hluk srážky přirovnal k výbuchu plynové nádrže. „Bylo to velmi hlasité, okamžitě jste věděli, že je to špatné,“ řekl.

Na místo vyrazily sanitky, Červený kříž i hasiči, kteří evakuovali cestující. Desítky osob skončily v nemocnici. Harrison Cahill, který je mluvčím okresu Lexington, kde se nehoda stala, řekl, že povaha jejich zranění je různá, někteří lidé utrpěli škrábance či tržné rány, jiní zlomeniny.

V soupravě se nacházelo osm pracovníků společnosti a přibližně 139 cestujících. Vlak mířil z New Yorku do Miami. Nehoda se odehrála v úseku železničního překladiště, kde se hlavní trať větví.

„Na místě zasahoval i náš tým pro práci s nebezpečnými látkami. Podařilo se nám zajistit dvě místa, odkud z vlaků unikalo palivo. Odhadujeme, že vyteklo asi 20 tisíc litrů pohonných hmot,“ konstatoval Cahill.

V USA v poslední době vyvstaly otázky ohledně bezpečnostních předpisů Amtraku, protože v uplynulých letech došlo k řadě nehod, při nichž umírali lidé.

Loni v prosinci si vyžádala tři oběti nehoda ve státě Washington, při níž jel osobní vlak v zatáčce více než dvojnásobně rychle, než vyžadují předpisy. Část soupravy se následně zřítila na dálnici u Seattlu.

Nehodu měl v týdnu i vlak vezoucí republikány

Ve středu utrpělo zranění šest lidí při neštěstí jiného vlaku ve vlastnictví Amtraku, jenž převážel republikánské zákonodárce včetně šéfa dolní sněmovny Paula Ryana. Vlak se srazil s popelářským vozem, jehož řidič při nehodě zahynul.