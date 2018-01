Ruský národní poklad už dlouho není ruský. Moskva chce zpět slavnou vodku Stoličnaja

Obdobný scénář platí i pro Jurije Šeflera, ruského miliardáře, který práva na Stoličnou nabyl na konci 90. let. Tehdy stál v čele státního podniku, který slavnou vodku vlastnil. Když značku od něho odkoupil, výrobu převedl do Lotyšska a za sídlo si určil Lucembursko.

Spojitost s Ruskem vodku prodává

Důvod, proč Rusko chce značku zpět, je jednoduchý: jde o velké peníze. Za vodku se po celém světě ročně utratí 65 miliard dolarů. A to, že je ruská, nebo alespoň tak působí, zájem o ni ještě zvyšuje.

„Když kupujete vodku nějaké značky, kupujete také její vzhled a různé asociace, které se k ní vážou. Příběh stojí na místu původu a originalitě. A tak značky jako Ruský standard a Stoličnaja, které jsou úzce spojovány s Ruskem, mají neodmyslitelnou výhodu,“ potvrzuje David Haigh, výkonný ředitel konzultační firmy Brand Finance.

Pokud by Moskva známou značku přece jen získala zpět, v majetku státu by možná dlouho nezůstala. Myslí si to britský finančník Bill Browder, který byl na konci devadesátých let největším zahraničním investorem v Rusku.