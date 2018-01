Tragický let MH-17: Americký soud přiznal rodinám obětí milionové odškodné

Soud v USA rozhodl, že pětadvaceti rodinám obětí malajského letu MH-17 sestřeleného nad Ukrajinou náleží odškodné. Podle verdiktu by stovky milionů dolarů měl zaplatit samotný lídr proruských separatistů Igor Girkin známý jako Igor Ivanovič Strelkov. Podle polského webu Thenews.pl by měla každá rodina dostat 20 milionů dolarů. Jak ovšem dodává nizozemská televizie ZEMBLA, je jen mizivá šance, že by Girkin něco platil. Ten si z rozhodnutí okresního soudu v Illiois nic nedělá.