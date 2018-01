Lego slaví. Již 60 let je barevným plastovým fenoménem

LEGO příběh je jen jedním z příkladů rozšíření stavebnicového fenoménu za hranice audiovizuálního světa. Krom filmového zpracování, ve němž se postava dělníka Emmeta Cihlowskiho vydává zachránit LEGO svět před Lordem Byznysem, který chce nastolit nový řád LEGO světa a zamezit stavitelům, aby vytvářeli stavby podle vlastní fantazie, vznikly také LEGO® Batman film nebo LEGO Ninjago film.

S tematikou plastových kostek vznikla také řada videoher. První, nazvaná LEGO Island, vznikla už v roce 1997 a do roku 2017 vzniklo dalších téměř 70 her. Obsáhly přitom množství herních žánrů od strategií, stříleček, akčních adventur, závodních her, multiplayerů i otevřených světů. LEGO v některých z nich přesáhlo do popkultury vydáním her s tematikou Star Wars, Harryho Pottera, Batmana, Jurského parku či Indiana Jonese a otevřelo hráčům i cestu do světa Pána prstenů nebo Avengers. Krom řady videoher vznikly také hry deskové, řada knih a magazínů a kolekce dětského oblečení.