V Hongkongu odsoudili sedmdesátiletého Čecha za pašování kokainu

Již v srpnu byl v Hongkongu za pašování kokainu odsouzen rovněž k 27 letům vězení třiašedesátiletý Čech. Muži do Hongkongu přiletěli nezávisle na sobě. Mezi Českem a Hongkongem existuje dohoda o vydávání českých osob. Odsouzení tak mohou být časem převezeni do českého vězení.

Kila drog za miliony, desítky let v cele

Nejznámějším případem se stala kauza Emila Novotného a Radka Hanykovicse, kteří pašovali heroin z Thajska. V polovině 90. let za to byli thajskými soudy odsouzeni nejprve k 50 letům vězení, později jim byly tresty sníženy a v lednu 2004 byli na základě česko-thajské smlouvy převezeni do ČR.