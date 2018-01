„Shutdown" se stal realitou, Senát USA se nedohodl na rozpočtu. Některé úřady tak zůstanou zavřené

Official White House statement on #SchumerShutdown pic.twitter.com/2PiPz2rJ3J

Naposledy podobná situace nastala v říjnu 2013, kdy byla vláda bez peněz na financování běžného provozu 16 dnů. Podobné rozpočtové krize v minulosti americké ekonomice žádnou větší trvalou újmu sice nezpůsobily, mohou ale vyvolat znepokojení na finančních trzích. Okamžité dopady toho, že se vláda ocitla bez peněz, budou patrné zřejmě až po víkendu. Některé méně důležité úřady by zůstaly uzavřeny, na nucené neplacené dovolené by se ocitly statisíce vládních zaměstnanců.

Federální vláda se tak úderem půlnoci washingtonského času (dnes v 06:00 SEČ) ocitla bez peněz, a to v den, kdy prezident Donald Trump slaví rok od uvedení do úřadu.

Demokraté schválení dočasného rozpočtu podmiňují ochranou přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti, což republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem a dalšími výdaji na bezpečnost.

Nyní se hovoří o tom, že Senát by mohl finance uvolnit prozatím tak, že schválí rozpočet nikoli do 16. února, ale jen do 8. února. Zda a kdy by se o tomto návrhu mohlo hlasovat, prozatím není jasné, uvedla agentura AP.