USA pozastaví část finanční pomoci Palestincům. Gaza je na pokraji kolapsu

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) se ocitl v hluboké finanční krizi. A to poté, co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý rozhodla, že zmrazí dotace ve výši 65 milionů dolarů. Vůbec nejhůře by opatření mohlo postihnout Gazu sužovanou hlubokou krizí a izraelsko-egyptskou blokádou.