Severní a Jižní Korea nastoupí na zahájení olympiády společně. A zřejmě vytvoří jeden tým hokejistek

Prolomení otevřeného nepřátelství

Sportovci Jižní a Severní Koreje poprvé v dějinách nastoupili společně při slavnostním zahájení olympiády v Sydney v roce 2000. Speciální vlajku s vyobrazením Korejského poloostrova tehdy nesli dva vlajkonoši, jeden ze Severu a druhý z Jihu. Stalo se tak krátce po prvním mezikorejském summitu, jímž tehdejší jihokorejský vůdce Kim Te-džung společně se severokorejským vůdcem Kim Čong-ilem prolomili otevřené nepřátelství mezi oběma státy z dob studené války a zahájili řadu hospodářských a humanitárních projektů.

V minulé dekádě se takto obě země představily pohromadě při zahájení významných sportovních podniků v celkem devíti případech, a to včetně olympiády v Aténách (2004) a Turíně (2006). Naposledy to bylo při Asijských zimních hrách v roce 2007, napsal americký deník The New York Times.

Jako jedna země soutěžily podle agentury Reuters Severní a Jižní Korea v minulosti na některých turnajích ve stolním tenise či ve fotbale, nikdy však ještě nespojily síly na velkých akcích, jako jsou olympijské hry či Asijské hry.