USA se spojenci formují v Sýrii pohraniční jednotku. „Utopíme ji v zárodku,“ hrozí Erdogan

Sýrie považuje sestavování jednotky u své hranice s Tureckem a Irákem za zjevné porušení své svrchovanosti. „To, co činí americká administrativa, zapadá do kontextu její destruktivní politiky v tomto regionu; jejím cílem je rozbít zdejší země a zamezit řešení krizí,“ uvedla s odkazem na vládní zdroj agentura SANA.

Syrská státní televize oznámila, že tamní armáda je odhodlaná skoncovat s přítomností Američanů na syrském území.

Americký ministr obrany James Mattis v minulosti řekl, že americké síly v Sýrii zůstanou, dokud příslušníci teroristické organizace Islámský stát (IS) budou bojovat, aby se předešlo příchodu nového IS. Na syrském území je nyní asi 2000 Američanů, kteří jsou zapojeni do bojů proti radikálům.