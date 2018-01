Colloredo-Mansfeldová našla zastání ve Štrasburku. Její nároky na mobiliář v Opočně podpořil soud pro lidská práva

Vleklý spor o mobiliář renesančního zámku Opočno na Rychnovsku se k Evropskému soudu pro lidská práva dostal poté, co české soudy odmítly požadavky Colloredo-Mansfeldové na jeho vydání.

Colloredo-Mansfeldová se ve Štrasburku domáhala obnovy řízení s poukazem na to, že se jí v Česku nedostalo spravedlivého soudu. Naposledy její návrh na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech zamítl tuzemský Ústavní soud v listopadu 2017 . Stejně se zachoval soud také v případě jejího bratrance Jeromea Colloredo-Mansfelda, který rovněž usiluje o vydání mobiliáře.

Jak Nejvyšší soud, tak Ústavní soud nepodnikly odpovídající opatření k nápravě tohoto nedostatku. Právě na to si Colloredo-Mansfeldová stěžovala ve Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva v lednu 2018 zveřejnil rozsudek, kterým podpořil snahu Kristiny Colloredo-Mansfeldové o obnovení řízení u českých soudů ohledně vydání mobiliáře zámku Opočno. Konkrétně jde o to, že české soudy neuvedly mezi důkazy rozhodnutí československého ministerstva zemědělství z roku 1947 o zestátnění Opočna. „Soud konstatuje, že tato stížnost není zjevně nepodložená“ a musí být prohlášena za přípustnou, uvádí verdikt.

Vedle budovy zámku usiluje Colloredo-Mansfeldová a její bratranec Jerome o vydání mobiliáře , tedy několika stovek předmětů, například zbraní, obrazů, lustrů nebo vzácného kočáru. České soudy jim nejdříve pravomocně vydaly do spoluvlastnictví 68 obrazů . Následně však nárok na vydání zbylého mobiliáře zámku Opočno ve dvou samostatných řízeních zamítly . Vrácení odmítl i Ústavní soud. V roce 2016 ale Jerome našel se svým návrhem na obnovu řízení zastání u Evropského soudu pro lidská práva .

V září 2005 tak rychnovský okresní soud rozhodl, že zámek v Opočně by měl patřit Národnímu památkovému ústavu . Tento verdikt potvrdily i odvolací soudy. V dubnu 2007 pak převzal zámek po zhruba čtyřech letech zpátky stát zastoupený Národním památkovým ústavem. Kristina Colloredo-Mansfeldová se ale nevzdala a o vydání zámku se snažila i v dalších letech u soudů všech stupňů včetně Ústavního.

V roce 1942 zámek Colloredo-Mansfeldům zkonfiskovali nacisté, po roce 1945 připadl na základě dekretu prezidenta Beneše státu. Mansfeldové se po válce o majetek začali soudit, po únoru 1948 ale emigrovali do Rakouska a spory utichly. Až po pádu komunistického režimu se o navrácení majetku přihlásila Kristina Colloredo-Mansfeldová , dcera posledního majitele, která v roce 1991 požádala o vydání zámku .

Restituční spory o Opočno trvají 27 let. O mobiliář Mansfeld a Mansfeldová u obecných soudů usilovali společně, k Ústavnímu soudu šel se stížností každý sám.

V září 2017 podal Jerome Colloredo-Mansfeld návrh na obnovu řízení. U Ústavního soudu s návrhem uspěl letos 3. ledna, kdy plénum rozhodlo o obnově řízení. Řízení se tak vrátí zpět téměř o osm let, protože první ústavní stížnost Colloredo-Mannsfelda Ústavní soud zamítl v srpnu 2010 a druhou v dubnu 2012.

České soudy restituentům nejdříve pravomocně vydaly do spoluvlastnictví 68 obrazů. Následně však nárok na vydání zbylého mobiliáře zámku Opočno ve dvou samostatných řízeních zamítly. Jde o kolekci s tisíci položkami, mezi které patří například slavnostní kočár, 38 obrazů, dvě desítky svítidel či 223 věcí ze sbírky zbraní, lovecké trofeje nebo jídelní servisy. Památkáři hodnotu celé sbírky v minulosti odhadli na více než miliardu korun.

Podle kastelána zámku Opočno by majetek měl zůstat státu. „Domnívám se, že rozhodnutí našich soudů byla správná a korektní. My jako instituce budeme rozhodnutí soudů ctít a vyčkáme, co se bude dít dál,“ řekl Josef Jirák. Loni zámek Opočno navštívilo 54 600 lidí, o 2200 méně než v roce 2016.