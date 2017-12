Budeme dál podporovat jednotu Sýrie, slíbil Putin Asadovi v novoroční zdravici

„Putin potvrdil, že Rusko bude i nadále poskytovat veškerou pomoc Syrské republice v ochraně státní suverenity, jednoty a územní celistvosti, i v procesu politického urovnání a v obnově národního hospodářství,“ oznámil Kreml. Putin vyjádřil naději, že v příštím roce budou pokračovat radikální změny k lepšímu.

Ruský prezident se s Asadem setkal před dvěma týdny při nečekané návštěvě Sýrie, při níž mimo jiné oznámil, že nařídil postupné stažení ruských sil ze země. Prohlásil také, že syrští a ruští vojáci dokázali během dvou let organizaci IS zničit. Moskva se do bojů v Sýrii zapojila v září 2015.

Tento týden prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že hlavní bitva s IS v Sýrii skončila. Dodal ale, že stěžejním úkolem ruské armády v Sýrii nyní bude „zničit Džabhat An-Nusru“.

An-Nusra byla syrskou odnoží teroristické organizace Al-Káida, loni údajně vazby na Al-Káidu zpřetrhala, přejmenovala se na Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie) a nyní bojuje s jinými povstaleckými skupinami proti syrskému režimu.

Ruská armáda bude v Sýrii i nadále využívat námořní komplex v Tartúsu a leteckou základnu Hmímím. Příslušnou dohodu se Sýrií ratifikovala tento týden horní komora ruského parlamentu.