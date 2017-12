Doma ani ve škole nejsou v bezpečí. V důsledku konfliktů trpí miliony dětí, varuje UNICEF

Děti, které utekly z válkou zmítané Sýrie, zatím žádné světlé vyhlídky nečekají. V jordánském táboře budou jako uprchlíci zřejmě žít ještě několik let.

Podobný osud čeká děti i v Bangladéši. V tamních táborech žije na 400 tisíc rohingských dětí, které tam uprchly před násilím z Myanmaru. Patnáctiletého Mohammada Fahida pojí s domovem jen pár videí, které si před útěkem natočil na mobil.

„Když se na to dívám, vzpomínám na domov. Hrozně mi chybí. Chybí mi kamarádi, často jsme se spolu smáli, a to už tady prostě nejde. Doma jsme také mohli chodit do školy, tady žádná není. Proto si ta videa schovávám – prostě abych nezapomněl,“ konstatoval běženec.

Z některých dětí jsou moderní otroci

Další děti musejí od dětství tvrdě pracovat. V centru Dháky kupříkladu šijí oblečení, které putuje hlavně do Evropy. „Pracuji denně mnoho hodin a je to pro mě opravdu těžká práce. Bolí mě z toho ruce,“ říká desetiletý Shagor, který nikdy nebyl ve škole a v otřesných podmínkách pracuje už čtyři roky.