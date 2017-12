Retro, nebo nový začátek? V Číně vzlétlo největší obojživelné letadlo světa

První let má za sebou nové letadlo schopné přistávat na vodě. Zdálo by se, že něco takového patří do minulosti letectví, kdy se na vodě přistávalo s cestujícími, nákladem i s vojáky. V Číně však zalétávají obojživelný letoun AVIC AG600, který je svými rozměry podobný například běžnému dopravnímu Airbusu A320 nebo Boeingu 737. Ve své kategorii je největší na světě. Podle BBC by mohl kromě požární a záchranářské funkce najít uplatnění i v armádě. Číně přijde vhod při sporech o ostrůvky v Jihočínském moři.