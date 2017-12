Soudce ve Washingtonu zablokoval část Trumpova nařízení o zákazu migrace

„Jsme nadšení z toho, že rodiny dostanou šanci být znovu spolu a že uprchlíci, kteří tolik trpěli, se budou moci dostat do bezpečí,“ komentoval rozhodnutí soudce rabín Will Berkovitz ze Seattlu, který stál za jednou z žalob. „Oslavujeme tento moment, ale zároveň vzpomínáme i na naše předky, kteří neměli nikoho, kdo by za ně bojoval,“ dodal. V případu šlo o několik uprchlíků z Iráku, Egypta a Somálska.

Druhá žaloba se pak týkala muže, který je somálským občanem, a jeho rodiny. Jak nicméně soudce zdůraznil, jeho verdikt se „netýká těch uprchlíků, kteří nemají vazby na osoby či jiné subjekty ve Spojených státech“.

Podle žalujících stran se v nařízení o zákazu migrace píše o zamezení vstupu do USA uprchlíkům, kteří jsou občané 11 zemí. Vládní právníci u soudu tyto země nejmenovali, napsal soudce. Řekli ale, že představují riziko pro národní bezpečnost. Osm ze zemí bylo vyjmenováno v nařízení prezidenta Trumpa z letošního září – jde o Čad, Írán, Libyi, Severní Koreu, Sýrii, Venezuelu, Somálsko a Jemen.

„S rozhodnutím soudu nesouhlasíme a v tuto chvíli zvažujeme další kroky,“ uvedla mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti Lauren Ehrsamová.

Prezidentské nařízení naráží na tvrdou kritiku, která v několika případech přerostla v soudní žaloby. Trumpův dekret například již zablokovaly federální soudy na Havaji či v Marylandu.