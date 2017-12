Vrtulník bez pilota by mohl hasit třeba požáry. Systém testují američtí mariňáci

Letouny se během letu orientují pomocí lidarových senzorů a nevadí jim ani snížená viditelnost. Stroje, které dokáží plně fungovat bez pilota, nabízí vojákům širokou škálu využití. Série úspěšných testů už povzbudila vývojáře k tomu, aby uvažovali o možnostech v soukromém sektoru. Například pro komerční dopravní lety.

Celé počítačové řízení je vytvořené tak, aby zastoupilo pilota v případě, že je potřeba zajistit dodávky materiálu do nejnebezpečnějších oblastí. Vše potřebné vyhodnotí palubní systém, který lze osadit do jakéhokoliv vrtulníku a má podle konstruktérů i široké civilní využití. Všude tam, kde je pro piloty příliš nebezpečno nebo kde by museli ve vzduchu trávit příliš času.

„Proč posílat mariňáky do nebezpečného prostředí, když můžeme nejdřív vyslat robota? S bezpilotním letounem je to stejné. Můžeme s ním dělat věci, které s posádkou nejsou možné, jako vynechat dobu odpočinku, kterou lidé potřebují nebo letět do vysoce nebezpečných oblastí,“ uvedl podplukovník americké námořní pěchoty Dan Schmitt.