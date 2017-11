Zákulisí vyjednávání na klimatickém summitu. Země se sdružují do skupin „stejně smýšlejících“

More than 20 countries launch global alliance to phase out #coal power https://t.co/ToenvRKrQC Carbon pollution from coal is a leading contributor to climate change #COP23 #ClimateAction #GlobalGoals pic.twitter.com/x4AAqvhIzJ

Účastníkem není Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, ale například ani Německo. Dveře k připojení jsou však otevřené pro další zájemce a iniciátoři koalice doufají, že do příští klimatické konference za rok v Polsku se počet zapojených zemí výrazně zvýší – cílem je nárůst počtu členů na padesát.

Partneři v rámci Aliance proti uhlí se podpisem zavázali k co nejrychlejšímu ustoupení od uhlí jako paliva v elektrárnách. Konkrétní časový plán iniciativa neobsahuje, nicméně deklarace poukazuje na to, že ke splnění cílů dohody z Pařížské klimatické konference v roce 2015 je nutné, aby země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a EU od uhlí ustoupily do roku 2030 a celosvětově aby se tak stalo do roku 2050.

In less than a decade, solar will be cheaper than coal in China, India, Mexico, the U.K. and Brazil. #COP23 — Catherine McKenna (@cathmckenna) November 13, 2017

Například Kanada tak hodlá učinit do roku 2030, stejně tak Nizozemsko. Velká Británie chce zavřít všechny uhelné elektrárny ještě o pět let dříve, Francie se o to pokusí dokonce už do roku 2021. „Uhlí se už nevrátí, to je vzkaz, který v Bonnu slyšíme znova a znova,“ zdůraznila kanadská ministryně životního prostředí Catherine McKennaová.

Uhlí je největším jednotlivým zdrojem emisí skleníkových plynů. Jeho spalování má na svědomí 41 procent všech globálních emisí.