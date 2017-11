Vybojoval nezávislost, aby svou zemi srazil na kolena. Robert Mugabe je nejstarším vládcem na světě

ZANU byla levicová strana ovlivněná maoismem. Za svojí politickou činnost byl v roce 1964 poslán do vězení, kde si odseděl deset let. Za mřížemi nelenil a korespondenčně se mu podařilo vystudovat londýnskou univerzitu. Z vězení odešel rovnou do exilu, uchýlil se do Mozambiku, kde se zapojil do guerillové války proti Inu Smithovi.

V prosinci 1979 se zúčastnil ústavní konference v Londýně, která rozhodla o budoucnosti země. Když se do Zimbabwe vrátil, veřejnost ho vítala s nadšením.

Po získání nezávislosti v roce 1980 byl považován za architekta mezinárodně vychvalované politiky smíření mezi černými a bílými obyvateli země. Opak byl v tomto případě pravdou. Poté, co padla „vláda bílého muže“, nenechaly na sebe dlouho čekat drastické pozemkové reformy.

Bělošské obyvatelstvo v Zimbabwe vlastnilo a provozovalo výkonné velkofarmy, které zemi ekonomicky držely nad vodou. Úřady však ze dne na den pozemky a statky konfiskovaly a armáda jejich majitele vyhnala. Mugabe poté nejproduktivnější farmy rozdal členům své rodiny, blízkým a přívržencům. Noví správci si s provozem statků často nevěděli rady a kolaps zemědělství přivedl zemi rychle do hospodářské krize.

Nepřátelsky se však vládce Zimbabwe nestavěl jen k bělochům, ale i k jiným etnickým menšinám v zemi. V letech 1982 – 1986 si na konto připsal 20 000 mrtvých při potlačení povstání menšinového národa Ndbele.