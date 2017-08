Trump a Trudeau chtějí novou dohodu NAFTA ještě letos

V kampani pak hrozil, že od NAFTA odstoupí. Vysála podle něj americká pracovní místa do Mexika.

„Možná uděláme novou dohodu NAFTA a vložíme do ní ještě jedno písmeno F. Víte, co to F znamená, že? Férový obchod. Nejen svobodný, ale i férový,“ řekl také Trump.