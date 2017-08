Britští vědci testují síť, která by odnesla odpadky z vesmíru zpět na Zemi

video Britové testují systém, kterým by vyčistili vesmír od odpadu

Kolem Země rotuje více než sedm tisíc tun odpadu. Většinou jde o nefunkční satelity a přístroje. Ten nejstarší je Vanguard 1. Svou činnost ukončil v roce 1964.

Britští vědci teď zkoumají různé postupy, jak nebezpečné úlomky z oběžné dráhy odstranit. „Technologie, které testujeme, jsou vlastně harpuna nebo síť, která by odpad zachytila a přitáhla k Zemi,“ říká Jason Forshaw z Vesmírného centra Surrey. V atmosféře by pak objekty shořely. Stokilové testovací zařízení na úklid vesmíru přijde asi na 340 milionů korun. Na orbitu by se mělo podívat ještě letos.

Vesmírný odpad se vesmírem řítí první kosmickou rychlostí, tedy necelých 8 km/s, co je téměř 30 tisíc km/h. Srážka s jedním ze čtyř tisíc satelitů nebo třeba s Hubbleovým teleskopem může mít fatální následky. V roce 2009 takhle ruský vysloužilý Kosmos 255 zničil americký satelit Iridium, říká redaktor ČT Jan Pirkl.