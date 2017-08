„Zcela nás obklopila voda,“ říká uvízlá Texasanka. Na pomoc se čeká na střechách

„Moje matka (majitelka pečovatelského domu) mi poslala foto v devět ráno (v neděli). Řekla, že to je katastrofa. Čekali na helikoptéry Národní gardy. Většina z těch lidí byla na kolečkovém křesle a na kyslíku,“ uvedla Kim McIntoshová.

Domy jejích tří sousedů přitom spadly, ve větru teď létají trosky a oblečení. McRaeová se bojí zejména o osud jedné ze svých postarších sousedek. „Nemá žádné peníze a její dům byl už tak poškozený,“ konstatovala obyvatelka Rockportu.

„Měla to být druhá kategorie, možná kategorie tři, ale to se nestalo. Bylo to naprosto absurdní,“ řekl o hurikánu 56letý Robert Zbranek. „Stále mám dům, je ale trochu poničený,“ podotkl.

Přes noc má v oblasti Texasu napadnout dalších 10 až 25 centimetrů srážek. Varování před silnými dešti a záplavami ale platí až do pátku. V několika oblastech Houstonu je už vyhlášen zákaz vycházení. Prezident Donald Trump chce v nejbližší době do Texasu dorazit osobně.