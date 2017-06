Zbývají dny. V klikatých uličkách starého Mosulu se ukrývají poslední teroristé

Postup vojáků urychlilo zničení mešity an-Núrí, kterou ve středu radikálové sami vyhodili do povětří. „Zničení mešity znamená, že se v Mosulu úplně změnila situace. Táhlá bitva podkopala psychiku islamistů. Podle lidí, kteří z města utekli, se teď někteří teroristé sami vzdávají, protože uvnitř Daeš (IS) panuje chaos a nedůvěra,“ soudí bezpečnostní analytik Sajíd Jájaší.

„Zbývají jen malé části města, obzvláště ve Starém Městě,“ řekl irácký generál Abdal Ghaní Asadí. „Z vojenské perspektivy je Islámský stát poražen,“ dodal s tím, že bojovníci IS už ztratili bojového ducha. „Vyzýváme je, aby se vzdali, nebo zemřeli,“ sdělil irácký důstojník

Irácká armáda odhaduje, že v Mosulu zbývá asi 350 teroristů. Osvobození kdysi dvoumilionového města je podle ní otázkou dnů. Na poslední baštu Islámského státu (IS) v zemi každý den padají desítky bomb.

Zničení mešity, kde vůdce islamistů Abú Bakr Bagdádí vyhlásil chalífát, je podle iráckého premiéra Hajdara Abádího symbolický konec nadvlády teroristů nad Mosulem. Úleva je vidět i mezi dětmi, které o víkendu poprvé po třech letech oslavily konec ramadánu bez dohledu ozbrojených radikálů. Tisícům dalších však dále hrozí smrt v ulicích Starého Města.

A nejen tam. Irácká armáda zabránila rozsáhlé vlně útoků sebevražedných atentátníků v chudé čtvrti Haj at-Tanak západně od Starého Města. Podle agentury Reuters je to poprvé od zahájení bojů o centrum Mosulu, co IS zaútočil mimo historické centrum. Pokus Islámského státu o protiútok i přesto skončil nezdarem.