Expertka: Macron průběžně měnil program, aby pasoval na voliče, Le Penová se teď umírní

Z průzkumů vyplývá, že ve druhém kole by pro centristu Macrona hlasovalo 60 procent lidí, zatímco pro jeho soupeřku jen 40 procent. Po brexitu a výhře Trumpa ale mnozí upozorňují, že nic není jisté. „Buď by tu musela být nějaká aféra enormních rozměrů, nebo velký atentát ve Francii. Přispět by mohla také rekordně nízká volební účast, která by mohla nahrát právě Le Penové, jež má takové spíše přesvědčenější voliče,“ konstatovala Králová.

Le Penová podle ní nebude přitvrzovat, protože by mohla přijít o další možné voliče. „Jejím cílem teď je vzít voliče i Macronovi, to znamená, že se bude snažit spíš v rámci kontaktní kampaně objíždět místa, kde by podporu mohla získat. Jejím cílem bude mobilizovat voliče, aby přišli hlasovat,“ upozornila expertka.

Le Penová se tváří, že k Národní frontě nepatří

Sama Le Penová v pondělí večer oznámila, že chce být nadstranická, a tak se dočasné vzdává vedení krajně pravicové Národní fronty (FN). Tento trend se projevoval už během kampaně před prvním kolem, kterou kandidátka nazvala jen „Marine 2017“. Jejím symbolem je růže.

„Na jejích webových stránkách nenajdeme odkaz na Národní frontu, umírněnější vizáží chce získat co nejvíc voličů. Velice hraje na to, že je žena-politička mezinárodního rozměru. Bude zmírňovat kritiku i antižidovské poznámky, aby měla větší šanci,“ míní Králová.