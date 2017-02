Obyvatelé z okolí poškozené kalifornské přehrady mohou zpět domů

Téměř 200 tisíc lidí, kteří byli nuceni se evakuovat kvůli poškozené kalifornské přehradě Oroville, se může okamžitě vrátit zpět do svých domovů. Podle agentury Reuters to oznámil místní šerif, jenž zároveň obyvatele sídel pod vodní nádrží vyzval, aby zůstali v pohotovosti, pokud by se situace změnila. Po upuštění by měla být podle úřadů v přehradě nyní dostatečná kapacita na zadržení vody, kterou už ve středu přinesou očekávané bouře.