Rusko se chystá k restrikcím na internetu a sociálních sítích. Cenzura to prý nebude

Počítačoví piráti útočí i v Rusku. Moskva se obává jejich průniku do bankovních nebo zdravotnických sítí. Aby ochránila citlivá data, nařídila všem společnostem působícím v zemi, jejich uložení na ruských serverech. „Zákon o ochraně osobních údajů jsme v Rusku přijali, ale zahraniční společnosti neplní požadavky našich bezpečnostních orgánů,“ uvedl German Klimenko, poradce ruského prezidenta pro rozvoj internetu.

Klimenko je pro ruskou verzi internetu

Putinovi navrhuje, aby si Rusko vybudovalo vlastní internet. Jeho stávající podoba by, podle Klimenka, mohla být totiž použita proti Rusku jako zbraň. Nepřátelé by prý zemi od světové sítě odpojili a ta by následkem toho ztratila množství důležitých dat.

Rusko trvá na tom, aby jeho experti měli k datům zahraničních společností přístup - a to včetně identifikace uživatelů. Má to pomoci v boji s terorismem. Podle aktivisty Olega Kozlovského ale úřady chtějí kontrolovat kritiky současné vlády. „U nás bylo v posledním roce několik vln velkých kybernetických útoků na aktivisty, novináře a nezávislé odborníky. Tedy lidi, kteří jsou objektem zájmu ruských úřadů,“ podotknul blogger.