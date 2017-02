„Fackovací zákon“ v praxi. Jekatěrinburg hlásí trojnásobek případů domácího násilí

Podle nového znění zákona činy, které nezpůsobí zranění nebo pracovní neschopnost, budou považovány jen za přestupek. Pachatelům tak hrozí třeba veřejně prospěšné práce, ve vazbě ale stráví maximálně 15 dnů - nikoli až dva roky, jako tomu bylo dosud. Trestným činem je až druhý případ týkající se stejného pachatele.

Podle konzervativní iniciátorky zákona Jeleny Mizulinové by tresty neměly odporovat systému sociálních hodnot, přičemž v tradiční ruské kultuře je vztah mezi rodiči a dětmi postaven na autoritě rodičů. Lidé by proto neměli chodit do vězení za to, že dají dítěti facku.

Podle kritiků ale zákon nahrává tyranským členům domácnosti a odrazuje oběti od nahlášení konfliktu. Statistika z prvních dnů platnosti novely to podle jekatěrinburské radnice dokazuje.

Zatímco do minulého týdne vyjížděla tamní policie denně ke zhruba 130 takovým případům, v tomto týdnu je to 350 incidentů denně. „Mezi lidmi vznikl dojem, že co se dřív nesmělo, nyní už se smí,“ podotkl starosta.