Wikströmová: Nejvíc dotací čerpají ti, kteří s uprchlíky nejméně pomáhají. Je to ironie

„Návrh Evropské komise říká: Pokud odmítnete převzít lidi, kteří by měli být přerozdělení do vašeho státu, pak by tu měl být postih 250 000 euro. Podle mě to není velmi dobrý nápad. Já jsem to proto z mého návrhu vymazala. Proč? Protože shledávám trochu neetické, abychom dali cenovku na hlavu jednotlivého člověka, který utíká před válkou a pronásledováním.

Snažím se teď zjistit za pomoci legislativní služby tohoto parlamentu a pomoci kolegů z dalších stran, jestli je tu jiná možnost, a to odepření eurofondů, pokud se členské státy neřídí legislativou. Ale vnímám to trochu jako ironické, když vidím, jak členské státy, co používají nejtvrdších výrazů a jsou přesvědčené, že nechtějí vidět žádné uprchlíky na svém území, jsou těmi čtyřmi členskými státy, které dostávají víc dotací z eurofondů než ostatní státy. Není to docela ironická shoda okolností?“

Takže vy se snažíte zjistit, jestli by to mohlo fungovat. Myslíte si, že to je opravdu proveditelné? Že by zákonodárci mohli říct ano takovémuto návrhu?

„Je to použitelné i v dalších politických oblastech. Pokud nedodržujete legislativu, pak by mohla nastat situace, kdy by mohly být eurofondy stržené nebo nevydané.“

Odkdy? Teď to není možné.

„Je to možné. Je to například okamžitě použitelné třeba v rybářství.“