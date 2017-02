Fillon se kaje. Že dal práci příbuzným, ale za nezákonné nepovažuje

„Podobně jako v Rakousku mají problém tradiční strany, bude to protestní volba. Důležité je, že to nebudou jen prezidentské volby. Ani Le Penová ani Macron nemají stranu, která by měla velké zkušenosti s vládnutím. V případě Le Penistů je to několik starostů, v případě Macrona politické hnutí, které má za sebou ani ne rok.“