V Rusku prošel „fackovací zákon“, pohlavky budou nově jen přestupkem

Legislativa, která prošla třetím čtením, spustila v dumě vášnivou debatu. Lídr liberálně-demokratické strany Vladimir Žirinovskij tvrdil, že není třeba zasahovat do rodinných záležitostí. „Vstupujte do manželství z lásky a roďte takové děti, které nebudete bít,“ podotkl.

Poslanec komunistické strany Jurij Sinelščikov naopak varoval, že návrh zákona „upevní násilí jako normu chování“. Trestní oznámení se podle něj nikdy nepodávala za facky či pohlavky, nýbrž až na základě lékařského potvrzení o způsobených zraněních. „Doteď se ženy zřídkakdy obracely na policii kvůli násilnickému manželovi; odteď to však budou dělat ještě méně často,“ prohlásil.

Zákon o domácím násilí poslanci zpřísnili v červenci loňského roku. Rodičovská sdružení ale změnu kritizovala kvůli obavám, že „rodiče půjdou na dva roky do vězení i za plácnutí dítěte“.

Nově tak facky nebo pohlavky trestným činem nebudou. Jako trest budou ukládány třeba, pokuty, prospěšné práce nebo maximálně 15 dnů za mřížemi. Závažnější prohřešky by stále spadaly do kriminální kategorie a pachatelům by hrozil žalář. Také druhý podobný případ bude už posuzován jako trestný čin.