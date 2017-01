Útočníci z Bruselu cílili na Američany či židy, naznačuje vyšetřování

Hlavním cílem loňského atentátu na bruselském letišti Zaventem byli lidé směřující do USA a také židé. Uvádí to agentura AFP s odvoláním na zdroje z vyšetřování. Stoupenci tzv. Islámského státu Nadžim Laachraoui a Ibrahim El Bakraoui přinesli do terminálu bombu, která zabila 16 lidí. K dalšímu útoku došlo ve stanici metra blízko centrál EU.