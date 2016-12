Na Filipíny udeřil tajfun, lidé se kvůli Vánocům nechtějí evakuovat

Z provincie Catanduanes by tajfun měl podle meteorologů dále pokračovat přes jižní část hlavního filipínského ostrova Luzon a v pondělí by se měl přehnat kolem filipínské metropole Manily. Poté by se měl přesunout nad Jihočínské moře. V oblasti, kterou tajfun podle předpokladů zasáhne, žije 42 milionů lidí.

Filipíny ročně sužuje kolem 20 tajfunů. V posledních letech jsou bouře zvlášť prudké, což vědci vysvětlují klimatickými změnami. V listopadu 2013 zabil tajfun Haiyan na Filipínách přes 6000 lidí. Živel tehdy zničil na 200 tisíc domů.