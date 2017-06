Nymburští strážníci zvažují výpověď. Kvůli odvolání nadřízené

Lazarová vedla nymburské strážníky dvacet let. Podle Fojtíka ale s vedením města komunikovala nedostatečně a navíc by podle něj měl mít starosta možnost vybrat si do vedení vysokých funkcí ve městě lidi, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat.

Lazarovou ve funkci nahradil Tomáš Řehák, který u policie pracuje 15 let. Odvolanou velitelku v době, kdy byla na mateřské, také zastupoval.

Starosta a Lazarová se neshodují na přesunu strážníků

Jednou z neshod mezi Lazarovou a starostou bylo otevření nové služebny. Ta současná, umístěná v budově radnice, strážníkům nestačí. Podle starosty Fojtíka by se měli strážníci přesunout do větších prostor, Lazarová ale chtěla v budově úřadu zůstat.

„Vyjádřila jsem svůj názor, že ideální by bylo zůstat tady a rozšířit služebnu městské policie o dvě o tři kanceláře,“ tvrdila Lazarová.