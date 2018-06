Rezidentní parkování chce zavést pět brněnských částí. Patnáct jich ovšem návrh odmítá

V listopadu nejspíše dojde k rozšíření systému parkování i do dalších ulic, které sousedí s vysokými školami, a stání zde z velké části využívají studenti. Půjde zejména o ulice Antonínská, Grohova, Veveří a třídu Kapitána Jaroše.

Systém modrých zón by měl začít fungovat v oblasti ohraničené ulicemi Husova, Nádražní, Benešova, Koliště, Moravské náměstí a Žerotínovo náměstí. Stejné podmínky budou od září platit i v ulici Dornych a na Komenského náměstí.

„V průběhu dvou tří let bude rezidentní parkování ve zhruba pěti až sedmi, možná deseti městských částech,“ prohlásil náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Ulice v části Brno-sever, které ke třídě Kapitána Jaroše přiléhají, však nový systém parkování nezasáhne. Podle starosty proto, že jej místní příliš nechtějí. Radnice ale počká, kolik lidí tu bude parkovat na podzim. „Předpokládám, že pokud by to mělo velký dopad na oblasti poblíž Kapitána Jaroše, tak budou samotní lidé žádat radnici, aby k tomuto kroku přistoupila,“ řekl starosta Brna-sever Martin Maleček (SOL).

Proti ceně se vymezuje i starosta Starého Lískovce, který jinak s modrými zónami souhlasí, či Břetislav Štefan z Líšně. „Naše vize je taková, že první parkovací karta by byla zdarma a ta druhá výrazně zpoplatněná, ale nikdy bychom to nechtěli zavádět proti vůli občanů,“ uvedl Štefan (ČSSD). V Líšni zase namítají, že je tam sedm tisíc legálních parkovacích míst pro patnáct tisíc aut.

Vedení města ale namítá, že vybrané peníze půjdou zpět do budování nových stání pro auta. Třicet procent z částky získané z rezidentního parkování by měly zpět získat městské části. Zbývajících sedmdesát procent by měl využít magistrát k budování dalších parkovacích domů nebo záchytných parkovišť. V Brně zatím funguje pouze jedno mezi Vídeňskou a Heršpickou ulicí.

Počkat a rozhodnout se později chce celkem devět městských částí. Pro rezidentní parkování je pět částí a proti patnáct. Pokud by se radnice městských částí v budoucnu rozhodly jinak, trvá podle vedení města zhruba rok od naplánování parkování k jeho skutečnému zavedení. Není vyloučené, že se téma stane jedním z hlavních před komunálními volbami.