Slovanská epopej i obří socha Masaryka. Přípravy na Festival Re:publika vrcholí

Kromě Slovanské epopeje nabídne festival i netradiční výstavy. Do soboty vyroste na brněnském výstavišti celé město. Vytvoří ho designér Maxim Velčovský a návštěvníci v něm najdou vše od náměstí přes památník, pěší zónu až po chrám.

V uměle vytvořeném prostoru budou zasazena ta nejlepší díla československého designu za posledních sto let, své místo zde bude mít i současná tvorba.

„Vznikne struktura, do které se nastěhují designéři a umělci se svými instalacemi a představí nám své vize a názory na to, co nás čeká,“ uvedla kurátorka Jana Zielinski. Na výstavu s názvem Avant Garde bude z náměstí shlížet prolézací socha Tomáše Garrigua Masaryka od designéra Maxima Velčovského.

Ředitel Moravské galerie testuje prolézačku od Maxima Velčovského. Masaryk je stabilní a lze mu prý vlézt i do hlavy. pic.twitter.com/0h26UAC4QK — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) May 18, 2018

Novou venkovní instalaci STANDARDA představí i Krištof Kintera. „V podstatě je to návrat k jakýmsi kořenům lidských vlastností,“ řekl kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl s tím, že až do 17. června se na Výstavišti uskuteční 74 koncertů nebo 67 divadelních vystoupení. Pestrý program čeká návštěvníky hned první otevírací víkend, brány areálu se otevřou v sobotu ve 12 hodin.