Časový plán metra D: stavět se začne za dva roky, hotovo bude v roce 2023

„Stejným způsobem (ražba průzkumné štoly) postupoval DPP jako investor v případě přístupové štoly Markéta pro zahájení ražby metra A na Vypichu,“ řekl Dolínek.

V druhé etapě má podle harmonogramu začít výstavba metra mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. „Při zahájení přípravy této etapy v březnu 2017 je dosažitelný termín zahájení stavby v roce 2019,“ řekl Dolínek. Cílem by pak bylo dokončení a zprovoznění tohoto úseku do roku 2023.

Zároveň s druhou etapou by začala ražba tunelu z Písnice směrem do centra. Tento úsek má být dokončen v rámci třetí etapy. V poslední etapě by pak vzniklo depo v Písnici. „Etapy dvě až čtyři mohou být podle dostupnosti pozemků a stavebních povolení slučovány, nebo i podrobněji členěny,“ uvedl Dolínek.