Povede Ostravou nová tramvajová linka? Město zatím nemá souhlas obvodů Poruba a Pustkovec

Vedení Ostravy už podruhé uspořádalo debatu k plánovanému tramvajovému tříkilometrovému úseku. Spojnice v ceně 700 milionů korun by měla začínat v Ostravě-Porubě u rektorátu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Vozidla MHD by zajížděla až do Pustkovce.