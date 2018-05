Dívka málem zemřela kvůli extázi. Soud poslal dva mladíky na pět let do vězení

Dvaadvacetiletý Jan Prorok dívce drogu prodal. Byl u toho i o dva roky starší Pavel Sekanina, který drogu dodal Prorokovi. Oba dostali pětileté tresty. Původně jim hrozilo minimálně osm let. Soud ale přihlédl k polehčujícím okolnostem a uložil trest pod dolní hranicí trestní sazby.

Podle soudce totiž nejde o klasické dealery, kteří by s narkotiky obchodovali ve velkém. „Vnímáme to jako hodně nešťastnou událost. To, co mělo být víkendovou zábavou, skončilo špatně. Rozhodně nejde o klasické dealery. Jsou netrestaní. Poškozené se pokoušeli pomoci, navíc se přiznali,“ vysvětlil soudce nižší trest pro hlavní dva obžalované.

Dívka se po droze sháněla

Soud také přihlédl k tomu, že to byla právě dívka, která se po droze sháněla prostřednictvím sociálních sítí. Prorokovi se líbila, a proto jí chtěl vyhovět. Od Sekaniny sehnal 4,5 tablety extáze a čtyři z nich prodal dívce, která minimálně jednu tabletu užila. Soudní znalkyně odhadla, že mohly být i dvě. Krátce nato začala mít dívka problémy.

Obžalovaní ji proto vodili po parku a dávali jí pít. Chtěli zavolat i záchrannou službu, což ale dívka odmítla, bála se ostudy. Její stav se však zhoršoval a nakonec zkolabovala v klubu na toaletách. „Její život visel na krajíčku,“ řekl soudce.