Třinec řeší nedostatek vody v okrajových částech. Žádá o možnost získat dotace

„Neočekávám, že pan premiér řekne: Tak a dostanete 180 milionů korun, to ne. My bychom potřebovali, abychom postupem času si mohli sáhnout na některé dotační tituly. Tam, kde na jednu přípojku je potřeba více než 200 000 korun, někdy je to 500 000, 700 000 korun, což je pro rozpočet města téměř neúnosné, tam potřebujeme pomoci.“