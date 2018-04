Pražští zastupitelé ANO jednají o vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD a Trojkoalicí

Zástupci ANO vytýkají Trojkoalici vedle problémů s Libeňským mostem také to, že zastupitelstvo nemohlo projednat další témata včetně školství. V případě, že by se ANO rozhodlo koaliční smlouvu vypovědět, stranám by začalo smírčí řízení, které může trvat až 30 dní.

Při hlasování o programu se proti návrhu postavil zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), hlasování se zdržel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice), nehlasoval Jaroslav Štěpánek (ANO) a nepřítomna byla Hana Nováková (ČSSD).

„Naším vstupním požadavkem při jednání o programu byla vstřícnost k lidem, aby mohli dorazit na body o Libeňském mostě a o petici o zákazu vjezdu cyklistům v Praze 1. Pokud chtějí vypovědět koaliční smlouvu proto, že chceme být vstřícní k občanům, je to ukázka toho, jak to s nimi myslí vážně,“ řekl za Trojkoalici zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ).

Pražští zastupitelé ČSSD podle předsedy klubu Lukáše Kauckého nyní o případném vypovězení koaliční smlouvy nejednají. „V tuto chvíli řešíme, jak schválit finanční prostředky pro učitele, sociální služby, sportovní a památkové granty, zahájení výstavby trasy metra D. Sobecký zájem starosty Čižinského a Trojkoalice vše podobné zmařil,“ řekl Kaucký.