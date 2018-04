Na Libavé střílejí elitní snipeři. Cvičí i střelbu z vrtulníku

Odstřelovači z něj poté musejí trefit postupně všechny čtyři terče. Sami Anttonen se na vzlet teprve připravuje. Jako elitní odstřelovač má 10letou praxi ve finské armádě. „Hodně se to třepe, ale měl bych to zvládnout,“ říká muž, který je teď v záloze.

„Během minulých let si šampionát získal velmi dobrou pověst a pravidelně se na něj sjíždí odstřelovači z armád a ozbrojených složek Velké Británie, USA, Belgie, Rakouska, Polska, Finska a dalších zemí.“

Co na soutěžící čeká, to zjistí až těsně před začátkem každé disciplíny. Poprvé se tak se sniperskou elitou setkal 24letý Jaroslav Vičan ze 77. mechanizovaného praporu Přáslavice. Přestože některé disciplíny dělají podle něj odstřelovačům problémy, Čechům se na soutěži daří. Do vedení se totiž dostal český útvar rychlého nasazení. Loni ostatně soutěž vyhrál.

Rozhodují milimetry a desetiny vteřiny

Ostrostřelci na Libavé musejí projít celkem deseti zkouškami. Do Česka přijeli odborníci na dlouhé zbraně hned z osmi zemí, například z USA, Finska nebo Británie. Všechny úkoly jsou pečlivě bodově hodnoceny a rozhodují při tom desetiny sekundy a milimetry, uvedl server Natoaktual.cz. Nejdůležitější je tak skutečná preciznost střelců.

Kromě hlavních kategorií – nejlepší tým a nejlepší střelec jednotlivec – se soutěží i v dílčích kategoriích. Například střelec s nejlepším zásahem či tým, který v průběhu celé soutěže prokázal nejlépe zvládnuté taktické postupy.

Světový šampionát odstřelovačů odstartoval na uzavřené vojenské zkušební střelnici v Bzenci tento týden už podesáté. Po přesunu do vojenského prostoru Libavá potrvá až do pátku.