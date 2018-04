Začala likvidace kalů z ostravských ropných lagun. Zpracovávají je v Sokolově

Prvních 200 tun ropných kalů z ostravských lagun dorazilo do plynárny ve Vřesové na Sokolovsku. Začala tak likvidace nebezpečného odpadu po chemičce Ostramo. Ta se odehraje v unikátní tlakové nádobě a vznikne při ní elektrická energie i stavební materiál. Kalů je k likvidaci připraveno přibližně 17 tisíc tun. Vlaky by je přes republiku měly převážet dvakrát týdně do léta příštího roku.