Dittrichova hrobka od císařského architekta nespadne, začíná její záchrana

Že hrobka továrnické rodiny Dittrichů chátrá, nedělá Krásné Lípě takovou ostudu, jako kdyby se rozpadala třeba některá z památek na náměstí. Pokud by ale spadla, byla by to úplně stejná škoda. Hrobka je v mnoha ohledech unikátní.

Ukazuje to již jméno architekta Julia Carla Rachsdorfa. Proslul jako architekt berlínské katedrály nebo mauzolea císařského rodu Hohenzollernů. Podle Tomáše Brože z Národního památkového ústavu ale Rachsdorf s výjimkou Dittrichovy hrobky nenavrhl nic mimo území Německa. A zesnulému továrníkovi vytvořil po smrti takový luxus, že by jím snad neopovrhl ani zaživa.

Sama hrobka má podobu důstojného novorenesančního altánu, který stojí na okraji krásnolipského hřbitova. Je v ní například důmyslná ventilace, korkové zateplení a patří k ní také nedaleký objekt, který plnil funkci kotelny. „Paradoxně sloužila k vytápění nebožtíků,“ vysvětlil památkář Brož. Přesný důvod existence kotelny památkáři neznají, domnívají se však, že díky topení v hrobce lépe cirkuloval vzduch.

Dittrichové si tak komfortní věčný odpočinek mohli dovolit. Byli nejenom bohatí, ale také oblíbení. Podle archiváře Jana Němce vznikly jejich zásluhou v Krásné Lípě nemocnice, starobinec, chorobinec i hřbitov. Továrník proslul také svou péčí o zaměstnance i jejich rodiny.

Potíž je, že odpočinek v hrobce tak docela věčný nebyl. Ne snad, že by se po Krásné Lípě v noci proháněl Dittrichův duch, ale o hrobku se od 40. let nikdo nestaral a její útroby tomu odpovídají. Pohled dovnitř ukáže nejenom propadající se klenbu, ale také rozbité rakve a rozházené kosti.

Nyní – sto let od smrti Carla Augusta Dittricha – začíná její záchrana. „Už tady pracuje projektant a statik. Měly by se na začátku května dělat průzkumy kleneb,“ shrnul místopředseda spolku Omnium Jakub Děd.

Krásnolipský starosta Jan Kolář očekává, že se do opravy budou každý rok dávat dva miliony korun. Konečná částka, za kterou se hrobka opraví, se ale zatím nedá odhadnout. Záležet bude hlavně na posouzení její statiky. To by mělo být hotové začátkem léta.