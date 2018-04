Mikulov vydá mapu všech cyklostezek včetně neoznačených tras. Nahlédne i do Rakouska

„Mapuje se celkem třicet cyklookruhů, přičemž mapa bude obsahovat pětadvacet vybraných, těch nejlepších. Budou různé náročnosti, aby si vybraly jak rodiny s dětmi, dejme tomu do patnácti kilometrů, tak zdatnější cyklisti, to znamená kolem sedmdesáti kilometrů a více,“ přiblížila manažerka projektu Kateřina Korandová.

Projekt vyjde na 23 tisíc eur a z větší části jej pokryje dotace. Sesbírané údaje budou od září dostupné v podobě brožury i na webových stránkách města.

Na jihu Moravy chtějí řešit nebezpečné úseky

Nejen Mikulovsko, ale celý Jihomoravský kraj řeší, kde vzniknou či vznikají nové cyklostezky. Kraj už loni vytipoval sedm nebezpečných míst, na kterých by mohly v horizontu několika let vzniknout nové trasy. Jedná se například o úsek kolem Novomlýnských nádrží, z Brna do Slavkova či do Veverské Bítýšky, mezi Blanskem a Svitávkou nebo z Bílovic do Adamova.