K sesunuté trati u Karlových Varů se nedostane technika, vlaky na ni vyjedou nejdřív v květnu

Okolí tratě je podle mluvčího SŽDC velmi špatně dostupné pro těžkou techniku, která je na místě potřeba. „Specializovaná firma, která svah zajišťuje, potřebuje do míst poškození dopravit těžkotonážní buchar pro zatloukání pilotů, které mají svah zafixovat a stabilizovat,“ řekl Marek Illiaš. Nyní se tak musí počkat, až tamní půda vyschne, a pak teprve mohou práce s těžkými stroji začít.

Pokud půjde vše podle současných předpokladů, měl by být svah zajištěný do konce dubna a od 1. května by zde mohly vlaky jezdit alespoň po jedné koleji. To se původně plánovalo na konec tohoto týdne.