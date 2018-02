Z vyhořelé textilky v Krnově bude muzeum. Ve hře je stále dotace z EU

Zatímco před ničivým požárem mělo textilní muzeum zachycovat poslední pracovní den v Karnole, nyní budoucím návštěvníkům zprostředkuje „odkaz na ničivý požár“, doplnila Denisa Kotková.

Areál bývalé textilky vyhořel 20. prosince. Oheň nejvíc řádil právě ve vzácné památkově chráněné vzorkovně látek, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne. Nejstarší kusy cenné sbírky vzorníků látek pocházely z posledních tří desetiletí 19. století.

Karnolu měli zapálit dva chlapci

Policie již obvinila dva mladistvé pachatele ze zapálení památky. Jak přesně požár vznikl, odborníci stále zjišťují. Čtrnáctiletí chlapci podle dostupných informací měli oheň založit na dvou místech. Jedno ložisko mimo budovu vzorkovny mělo podle některých informací odlákat pozornost hasičů. Do obou objektů žháři údajně vnikli násilím. Kriminalisté a experti nyní zkoumají zajištěné stopy.

Někteří lidé, kteří se po požáru podíleli na záchraně poškozeného vybavení, se domnívají, že postup byl příliš dokonale naplánovaný na to, aby šlo jen o „lumpárnu“ z okamžitého popudu. „Myslím, že je někdo navedl. Z jakého důvodu by se to stalo, ale nedokážu říct,“ řekla Andrea Šírová z odboru památkové péče krnovské radnice.