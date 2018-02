Zákaz lezení u Labe má ochránit sokoly. Podle horolezců jsou zákazy příliš velké

Horolezce však nová pravidla zklamala. Uzavřela jim cestu na mnoho zajímavých věží jako Vojtěch nebo Skříň. Omezení považují za zbytečně rozsáhlá. „Pták hnízdí na jedné věži a uzavře se kilometr doprava a kilometr doleva, což je nesmysl. Stačilo by uzavřít jednu věž a pták má klid,“ míní horolezec Richard Litochleb.

V sezonně zakázaných oblastech budou moci horolezci na stěny každoročně od 1. června do 31. prosince, a pak zase pět měsíců ne. Bude tomu tak celkem tři sezony – do konce roku 2020. Před uplynutím termínu správa parku společně s horolezeckým svazem lezeckou činnost vyhodnotí a podle výsledků se rozhodne, jak to bude s lezením v Českém Švýcarsku v budoucnosti.